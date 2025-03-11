Он идеален: принцесса Кейт присела в реверансе перед Чарльзом и Камиллой

Принцесса Уэльская Кейт произвела фурор не только своим великолепным образом, но и реверансом. Жена принца Уильяма и будущая королева уже давно овладела искусством реверанса и вчера продемонстрировала это публично.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Когда в Вестминстерское аббатство прибыли король Чарльз и королева Камилла их члены семьи уже ожидали внутри церкви. Когда монаршая чета следовала к своим местам, принцесса Уэльская присела в изящном реверансе своему тестю и улыбнулась, в то время, как ее муж принц Уильям стоял рядом и склонил голову в улыбке.

Реверанс принцессы Кейт / Фото: Associated Press

Также рядом с Уэльскими были запечатлены принцесса Анна, и герцог и герцогиня Глостерские.

Королева Камилла, напомним, выбрала для выхода розовое платье-пальто из шерстяного крепа от Fiona Clare, которое носила ранее во время поездки во Францию и надела розовую шляпу-таблетку с узором в виде листьев от Philip Treacy, а в руках держала серую сумку Charlotte Elizabeth.

Королева Камилла и король Чарльз III, принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

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