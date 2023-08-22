Он из ее сада: королева Камилла назвала свой самый любимый овощ

Королева Камилла обожает свой сад и грядки, на которых выращивает очень много овощей.

Недавно мы рассказывали о том, какой овощ Камилла не готова есть ни при каких обстоятельствах. Также супруга монарха поделилась и своими любимыми овощами, которые выращивает в собственном саду.

Как-то во время посещения школы Godolphin в Слау, Камиллу спросили, какие ее любимые овощи и выращивает ли она себе еду в саду. На что Камилла ответила: "О, да, мы выращиваем все наши собственные овощи. Я думаю, что мои самые любимые - бобы. Я также обожаю есть горох прямо с грядки", - поделилась тогда в разговоре Камилла, сообщает express.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева также привила любовь к овощам и особенно к гороху своим пятерым внукам. Когда они гостят у нее, она часто приглашает их в сад, чтобы сорвать что-нибудь съедобное из кустов и тут же съесть.

Также ранее мы писали, что супруга короля Чарльза назвала свой самый любимый фрукт. Что интересно, его также любят многие женщины.

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