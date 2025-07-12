Он не первый так сделал: президента Макрона критикуют на нарушение протокола на встрече с королем Чарльзом

Король Чарльз и Эммануэль Макрон / © Associated Press

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В первый день визита президентскую чету встречали принц и принцесса Уэльские, а после приветствовали король Чарльз III и королева Камилла.

Вместе с Чарльзом Макрон провел смотр войск гренадерского и шотландского гвардейского полков в Виндзорском замке. Когда они проходили среди войск, многие обратили внимание на то, что господин Макрон большую часть шествия шел на несколько шагов впереди короля Чарльза и был подвергнут критике в соцсетях за это.

Король Чарльз и Эммануэль Макрон в Виндзоре / © Associated Press

«Разве он не должен знать, что ему нельзя ходить перед королем? Этот чувак и правда возомнил себя Наполеоном», — написал один из пользователей в соцсети X, в то время как другие обвинили французского президента в «отсутствии уважения и чувства собственного достоинства».

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Хотя королевский протокол обычно предписывает, чтобы никто не шел перед монархом, королевский корреспондент GB News Кэмерон Уокер объяснил во время прямой трансляции, что в данном случае правила немного иные.

«Возможно, это традиция, по которой король, как хозяин, уступает место главе иностранного государства, который является почетным гостем в Виндзорском замке», — сказал он, пишет People.

Напомним, что аналогичный скандал произошел в 2018 году, когда королева Елизавета II принимала президента США Дональда Трампа с государственным визитом. Во время осмотра караула Трамп обошел королеву и преградил ей путь.

Королева Елизавета II и Дональд Трамп / © Associated Press

А биограф Крейг Браун писал в своей книге «Путешествие вокруг королевы», что через несколько недель после визита президента Трампа она призналась одному из гостей на обеде, что нашла его «очень грубым«: ей особенно не понравилось, как он постоянно заглядывал ей через плечо, словно высматривая кого-то более интересного».

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