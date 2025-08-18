Он не сластена: какими продуктами любит перекусывать король Чарльз

Король Чарльз III / © Getty Images

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, работавший на королевской кухне, объясняет: «Вкусы Чарльза сильно отличались от вкусов его матери. Покойная королева была настоящей сластеной. Она обожала все шоколадное в меню, будь то маленький торт или эклер. Но Чарльз не любит шоколад и предпочитает фрукты. Он бы предпочел апельсиновый кекс с оливковым маслом или банановый хлеб. Или заказал булочки и несколько сэндвичей к чаю», говорит шеф-повар.

Также он поведал, что Чарльз всегда ценил местные продукты из своего поместья Хайгроув, пишет express.co.uk.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

«Король Чарльз не был большим любителем обедов, поэтому на завтрак он всегда брал набор различных сухофруктов, орехов и меда, которые привозил из Хайгроува. Все, что он выращивал в поместье. Он ел все это с йогуртом и мюсли, так что для него это был своего рода здоровый завтрак. Он также обожал сливы из поместья Хайгроув. Его повара фасовали эти органические сливы сорта „Виктория“ отправляли их в Балморал. Каждое утро на завтрак у него был огромный выбор слив».

А с тех пор, как в прошлом году у короля диагностировали рак, и он начал лечение, ходят слухи, что королева Камилла, его помощники и врачи рекомендовали ему изменить свои пищевые привычки.

Теперь по настоянию королевы Камиллы Его Величество съедает в качестве легкого обеда половину авокадо, который, как известно, является суперпродуктом.

© Credits

«С некоторой неохотой он теперь ест что-то в обеденное время — по сути, перекус. Теперь он съедает половину авокадо, чтобы подкрепиться в течение дня. Это важно, особенно если вы больны», — рассказал источник.

Король Чарльз III / © Associated Press

