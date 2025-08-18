- Дата публикации
Он не сластена: какими продуктами любит перекусывать король Чарльз
Покойная королева Елизавета II, как известно, была сладкоежкой и обожала шоколад и все, что с ним связано. А вот ее сын король Чарльз III абсолютно равнодушен к нему.
Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, работавший на королевской кухне, объясняет: «Вкусы Чарльза сильно отличались от вкусов его матери. Покойная королева была настоящей сластеной. Она обожала все шоколадное в меню, будь то маленький торт или эклер. Но Чарльз не любит шоколад и предпочитает фрукты. Он бы предпочел апельсиновый кекс с оливковым маслом или банановый хлеб. Или заказал булочки и несколько сэндвичей к чаю», говорит шеф-повар.
Также он поведал, что Чарльз всегда ценил местные продукты из своего поместья Хайгроув, пишет express.co.uk.
«Король Чарльз не был большим любителем обедов, поэтому на завтрак он всегда брал набор различных сухофруктов, орехов и меда, которые привозил из Хайгроува. Все, что он выращивал в поместье. Он ел все это с йогуртом и мюсли, так что для него это был своего рода здоровый завтрак. Он также обожал сливы из поместья Хайгроув. Его повара фасовали эти органические сливы сорта „Виктория“ отправляли их в Балморал. Каждое утро на завтрак у него был огромный выбор слив».
А с тех пор, как в прошлом году у короля диагностировали рак, и он начал лечение, ходят слухи, что королева Камилла, его помощники и врачи рекомендовали ему изменить свои пищевые привычки.
Теперь по настоянию королевы Камиллы Его Величество съедает в качестве легкого обеда половину авокадо, который, как известно, является суперпродуктом.
«С некоторой неохотой он теперь ест что-то в обеденное время — по сути, перекус. Теперь он съедает половину авокадо, чтобы подкрепиться в течение дня. Это важно, особенно если вы больны», — рассказал источник.
