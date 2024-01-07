Он – новый король Дании: милые детские фото кронпринца Фредерика

14 января кронпринц Фредерик станет новым королем Дании.
Королевский дворец уже сообщил под каким тронным именем будет известен новый король, объявили также и новые титулы для Фредерика и его супруги кронпринцессы Мэри.
Сегодня мы решили вспомнить детство старшего сына королевы Маргрете II и показать вам несколько его детских фотографий из семейного альбома датской королевской семьи.
Этот кадр был сделан в 1967 году, на фото запечатлены тогдашний король Дании Фредерик IX и его дочь принцесса Маргрете с ее ребенком, наследным принцем Фредериком.
На этом снимке, сделанном 7 июня 1968 года, изображена тогдашняя наследная принцесса Дании Маргрете со своим первенцем, принцем Фредериком, в Копенгагене.
А это уже в датской королевской семье случилось пополнение. Фото 1969 года на котором запечатлены принцесса Дании Маргрете и ее муж принц Хенрик, представляющие своего маленького новорожденного принца Иоахима. Рядом с ним старший брат, наследный принц Фредерик. Съемка проходила в замке Фреденборг.
На этом фото юный принц Фредерик собирает цветы в Копенгагене. Кадр был сделан в 1970 году.
Август 1972 года, на фото изображен принц Фредерик, играющий в саду на отдыхе со своей семьей в замке Ке в Каоре, Франция.
Принц Фредерик и его брат принц Иоахим (слева) на борту королевской яхты «Даннеброг» во время визита на балтийский остров Борнхольм 7 июня 1973 года.
А это фото братьем три года спустя в 1976-м.
На этой фотографии, сделанной в декабре 1970 года, наследная принцесса Маргрете в национальном костюме Гренландии позирует с мужем принцем Хенриком и их детьми принцем Фредериком (второй слева) и принцем Иоахимом (справа) в Копенгагене.
Через два года принцесса Маргрете II стала новой королевой Дании и правила долгих 52 года. С 14 января 2024 года она передает престол своему сыну Фредерику.
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