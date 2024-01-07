Он – новый король Дании: милые детские фото кронпринца Фредерика

Королевский дворец уже сообщил под каким тронным именем будет известен новый король, объявили также и новые титулы для Фредерика и его супруги кронпринцессы Мэри.

Сегодня мы решили вспомнить детство старшего сына королевы Маргрете II и показать вам несколько его детских фотографий из семейного альбома датской королевской семьи.

Этот кадр был сделан в 1967 году, на фото запечатлены тогдашний король Дании Фредерик IX и его дочь принцесса Маргрете с ее ребенком, наследным принцем Фредериком.

КорольФредерик IX, кронпринцесса Мэри и ее сын принц Фредерик / Фото: Getty Images

На этом снимке, сделанном 7 июня 1968 года, изображена тогдашняя наследная принцесса Дании Маргрете со своим первенцем, принцем Фредериком, в Копенгагене.

Кронпринц Фредерик на руках у своей матери Маргрете / Фото: Getty Images

А это уже в датской королевской семье случилось пополнение. Фото 1969 года на котором запечатлены принцесса Дании Маргрете и ее муж принц Хенрик, представляющие своего маленького новорожденного принца Иоахима. Рядом с ним старший брат, наследный принц Фредерик. Съемка проходила в замке Фреденборг.

Кронпринцесса Маргртете с мужем принцем Хенриком и двумя сыновьями Иоахимом и Фредериком / Фото: Getty Images

На этом фото юный принц Фредерик собирает цветы в Копенгагене. Кадр был сделан в 1970 году.

Кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Август 1972 года, на фото изображен принц Фредерик, играющий в саду на отдыхе со своей семьей в замке Ке в Каоре, Франция.

Кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Принц Фредерик и его брат принц Иоахим (слева) на борту королевской яхты «Даннеброг» во время визита на балтийский остров Борнхольм 7 июня 1973 года.

Кронпринц Фредерик и его брат принц Иоахим / Фото: Getty Images

А это фото братьем три года спустя в 1976-м.

Кронпринц Фредерик и принц Иоахим / Фото: Getty Images

На этой фотографии, сделанной в декабре 1970 года, наследная принцесса Маргрете в национальном костюме Гренландии позирует с мужем принцем Хенриком и их детьми принцем Фредериком (второй слева) и принцем Иоахимом (справа) в Копенгагене.

Еще одно семейное фото датской королевской семьи датированное 70-ми годами / Фото: Getty Images

Через два года принцесса Маргрете II стала новой королевой Дании и правила долгих 52 года. С 14 января 2024 года она передает престол своему сыну Фредерику.

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