Он обещал вернуться: принц Гарри рассказал, что его больше всего впечатлило в Украине

Принц Гарри и Ольга Руднева, фото instagram.com/rudnieva_olga

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О поездке герцога Сассекского в западную часть Украины, а именно в город Львов, где он посетил Superhumans Center, где оказывают помощь и лечение раненым и пострадавшим от войны России против Украины военным и гражданским лицам, заранее не было ничего известно. Гарри отправился в Украину после поездки в Великобританию, где провел два дня в Высоком суде, пытаясь доказать, что он имеет право на полицейскую охрану в своей родной стране. А о самом визите принца рассказали уже после того, как он покинул страну, разумеется, из-за соображений безопасности.

Встретила принца во Львове Ольга Руднева — генеральный директор Superhumans, она в своем блоге в Instagram поделилась некоторыми подробностями визита Гарри.

«Однажды в апреле 2022 года @stavnitser_andrey набрал меня и рассказал об идее создания @superhumans.center: „Ты с нами?“ Я не колебалась ни секунды: „я с вами“. Через два года после того звонка в созданный нами с Андреем @grushkophilipp и командой центр приехал сам принц Гарри, и первое, что он сказал, когда пересек порог: „вау“.

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Если Принц говорит «вау», то это «вау».

Но самый большой «вау» у него вызывали наши суперы: «они улыбаются, — говорит Гарри, — они так сильны» и просит попробовать как это управлять протезом руки», — пишет Ольга.

Далее она рассказала о том, что впечатления у принца Гарри от посещения Украины (а он побывал здесь впервые) остались самые хорошие.

Принц Гарри во Львове

«Это первый визит герцога Сассекского в Украину, и как он сказал на обратном пути @laffitycat: „очень красивая страна“, несмотря на то, что это была самая плохая погода с ноября. Еще Юля, которая была его персональным водителем, рассказала, что ему очень зашла украинская музыка и всю дорогу они подпевали в машине», — пишет Ольга.

Сам принц Гарри во время визита заявил: «Я был во многих реабилитационных центрах в разных странах мира, но никогда в центре, который создан и работает в стране, где идет война, — и это лучший центр из всех, что я видел. Атмосфера, сочетание услуг и улыбки на лицах», — восторженно прокомментировал принц и обещал еще вернуться в Украину.