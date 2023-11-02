"Он остается отличным симбиозом физики и искусства": Екатерина Кухар рассказала о балете во время войны

Вчера, 1 ноября, был Всемирный день балета. По этому случаю мы пообщались с руководителем Киевского государственного профессионального хореографического колледжа (KSBC) Екатериной Кухар и его преподавателями – Зоей Долгих и Любовью Ятченко.

Героини нашего материала рассказали о балетном искусстве в условиях войны.

Екатерина Кухар, руководитель KSBC

Несмотря на войну, балет остается популярным. Потому что он до сих пор остается настоящим скоростным социальным лифтом для многих детей, как в Украине, так и за рубежом. Особенно сейчас звездное время для ребят, в мире большой спрос именно на мужской балет во всех странах мира и это им дает большие перспективы развития. Для девушек в любом случае балет – апломб, осанка и грация.

В колледже учится будущая элита нации, которая уже через 5-10 лет будет представлять Украину в мире. Это не просто артисты, это культурные дипломаты, имеющие на самом высоком уровне рассказать об Украине представителям власти других стран, послам, королевским семьям.

Екатерина Кухар/Фото Дмитрия Шереметы

Эту элиту мы стараемся поддерживать, развивать. В этом году впервые в истории колледжа всем ребятам, которые к нам пришли, а также перспективным и упорным в учебе, выплачивается помесячная стипендия.

Балет до сих пор остается отличным симбиозом физики и искусства. Наши ребята самые сильные, они могут часами носить девушек по сцене. И делать это с легкостью. Даже война нам не помешает в своих стенах воспитывать дисциплинированных и гармоничных личностей. Физическая нагрузка всегда отвлекала детей от ложных мыслей и ничегонеделания. Особенно балет, потому что дети сосредоточены не на ерунде, а на самосовершенствовании и победах над собой и в конкурсах.

Екатерина Кухар/Фото Дмитрия Шереметы

Поэтому мы стараемся даже во время войны давать им возможность выходить на сцену. Они танцуют в театрах, принимают участие в конкурсах и завоевывают призовые места, несмотря на бессонные ночи из-за воздушных тревог.

Несколько лет назад никто даже понять не мог, что война станет для нас обыденной. Что мы научимся верить каждый день в ВСУ и благодарить их за нашу жизнь и покой.

Екатерина Кухар/Фото Дмитрия Шереметы

Зоя Долгих, педагог-хореограф KSBC

К сожалению, война стала неотъемлемой частью нашей жизни. Все, кто работает в колледже, не ищу оправданий, не отказываются от своей художественной и преподавательской миссии. Напротив, мы стараемся продолжать развивать свою страну через преподавательскую деятельность. Даже во время войны дети, выбирающие балет как свое призвание, должны иметь возможность получить профессиональное образование в этой области. Поэтому работаем так, как до войны, делаем все по графику.

Зоя Долгих/Фото Ксении Твердохлеб

Война окончится, а знания и умения останутся с детьми.

Конечно, балетное искусство довольно тяжелое, особенно тяжело, когда тревоги, ночи без сна, но даже после бессонных ночей, тревожных дней, когда урок срывает сирена, дети берут себя в руки и продолжают работать. Такая сила духа, трудолюбие воспитывает их и делает непобедимыми.

Зоя Долгих/Фото Ксении Твердохлеб

Зоя Долгих/Фото Ксении Твердохлеб

Любовь Ятченко, педагог-хореограф KSBC

Искусство не знает войны, условия могут изменяться, но наше призвание остается стойким.

Работа с детьми продолжается даже во время войны, ответственность за детей и их умение остаются, а вот условия, к сожалению, очень тяжелые. Война вносит свои коррективы, но мы делаем все по учебному плану.

Любовь Ятченко/Фото Дмитрия Шереметы

Прошлый учебный год был сверхсложным. Работать в условиях постоянных сирен было невероятно тяжело. Все быстро: начались пары, только разогрели мышцы, воет сирена, они переодеваются, бегут вниз к бомбоубежищу, угроза прошла, быстро снова вверх, одевают снова балетное и начинают работать в зале… В этом учебном году пока сирен меньше и работать легче .

Любовь Ятченко/Фото Дмитрия Шереметы

Однако, несмотря на войну, дети продолжают развиваться как до войны. Мы программу овладеваем графиком, дети выходят на сцену в театрах. Сейчас работаем над спектаклем "Коппелия", который презентуем уже в декабре.

Любовь Ятченко/Фото Дмитрия Шереметы

Читайте также: