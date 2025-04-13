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Он переполнен оптимизма: король Чарльз пошутил, сколько планирует прожить
Король Чарльз, который все еще борется с раком, прокомментировал состояние своего здоровья во время визита в Италию.
В четвертый день своего государственного визита в Италию король пошутил о том, что проживет «достаточно долго», чтобы увидеть, как растет посаженное им дерево.
Чарльз пошутил так во время встречи с представителями Альянса за круговую биоэкономику (CBA), чтобы узнать больше об их работе в области биоразнообразия, климата и здоровья человека.
В рамках этого мероприятия монарх также посадил в садах виллы Волконски в Риме дерево, подаренное президентом Маттареллой из поместья Кастельпорциано.
«Что ж, я надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы увидеть, как дерево немного подрастет», — прокомментировал король, цитирует его слова журнал Hello!. А затем король открыл мемориальную доску в память об этом событии и, указав на недавно посаженное дерево и сказал: «Нужно немного воды».
Напомним, накануне визита короля и королевы в Италию Чарльз был ненадолго госпитализирован в Лондоне из-за проблем, которые возникли с побочным действием от препаратов, которые он принимает для лечения рака. О заболевании Чарльз публично объявил в марте 2024 года. До сих пор его лечение продолжается.