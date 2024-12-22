Он подрос: как выглядит старший сын принцессы Евгении – Август

Недавно принцесса Йоркская с семьей побывала на рождественском обеде, организованном королем Чарльзом в Букингемском дворце.
Ранее мы показывали больше фото, как принцесса Евгения и ее старшая сестра Беатрис вместе со своими мужьями отправились на обед к монарху.
В автомобиле, в котором ехала Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк также был замечен и их старший сын Август, которого взяли на торжество. Мальчик сидел на заднем сидении в специальном детском кресле. Августу сейчас чуть меньше 3,5 лет, но на публичные королевские мероприятия принцесса его брала крайне редко.
В прошлый раз мы видели его во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II – летом 2022 года. Тогда принцесса Евгения была запечатлена с сыном на руках на праздничном концерте.
Напомним, по пути во дворец папарацци также запечатлели принцессу Беатрис и ее трехлетнюю дочь Сиенну, как выглядит девочка мы вам также показывали.
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