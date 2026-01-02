Лукас Тиндалл / © Getty Images

Реклама

В марте 2026 года мальчику исполнится пять лет. Лукас — младший ребенок Зары и Майка и их единственный сын. У пары также есть две старшие дочери — Миа, которой совсем скоро исполнится 12 лет и Лена, которой 7 лет.

Лукас Тиндалл / © Getty Images

Лукас наблюдал за скачками на ипподроме Челтнема, который состоялись 1 января. Мальчик с интересом смотрел скачки вместе с остальными членами семьи. Он был одет в стильную изумрудную рубашку и темные брюки-джоггеры. Моментами его маме Заре приходилось присматривать за младшим сыном, так как Лукас продемонстрировал свою озорную сторону.

Зара с сыном Лукасом и дочерью Леной / © Getty Images

Также, напомним, на мероприятии появились дети брата Зары — Питера Филлипса – Айла, которая очаровала публику своей красотой и ее старшая сестра Саванна.