Он похож на знаменитого теннисиста: у принцессы Уэльской появился личный секретарь

Принцесса Уэльская сейчас находится на больничном и вернется к исполнению своих королевских обязанностей не ранее, чем через несколько месяцев. Но ее команда продолжает работать над проектами, созданными принцессой или курируемыми ею.

Кенсингтонский дворец сообщил, что подполковник Том Уайт, который раньше был бывшим конюшим покойной королевы Елизаветы II, назначен новым секретарем принцессы Уэльской Кэтрин. Хотя до этого больше года у Кейт не было личного секретаря.

Том Уайт и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Ранее принцесса Кейт пригласила подполковника Тома Уайта присоединиться к ней на публичном мероприятии, чтобы узнать, что влечет за собой эта работа. Герой войны работал на покойную королеву до ее смерти в 2022 году. До этого офицер Королевской морской пехоты служил в Афганистане в 2009 году.

Кстати, королевские поклонники говорят одно и то же о новом секретаре принцессы. А именно, что Том похож на швейцарского профессионального теннисиста, бывшую первую ракетку мира в одиночном разряде, Роджера Федерера.

Роджер Федерер и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Кейт не будет посещать никаких мероприятий минимум до Пасхи.

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