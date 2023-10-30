Он поклонник "Друзей": как Мэттью Перри помог принцу Гарри справиться с паническими атаками

В своих мемуарах герцог Сассекский рассказал, что летом 2013 года он смотрел сериал "запоем", чтобы справиться с изнурительными приступами паники.

Принц Гарри, как и многие из нас, является большим поклонником сериала "Друзья". В своей книге он писал, что посмотрел каждую серию" 10-сезонного 236-серийного сериала и заявил, что идентифицирует себя с одним из главных героев – Чендлером, которого сыграл внезапно ушедший на днях из жизни актер Мэттью Перри.

Мэттью Перри / Фото: Associated Press

Возможно, принц Гарри имел в виду чувство юмора актера Мэттью Перри. Говорят, с его помощью тогда он пытался справиться с разводом своих родителей. Принца Гарри в королевской семье также все считали весельчаком.

"Я идентифицировал себя с Чендлером, а также был влюблен в Монику, которую сыграла актриса Кортни Кокс", - писал принц Гарри.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что Сара Йоркская почтила память Мэттью Перри. Бывшая жена принца Эндрю сыграла эпизодическую роль в сериале "Друзья" и была знакома с Мэттью Перри. А также рассказала, что этот сериал обожают ее дочери.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

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