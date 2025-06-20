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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Он прекрасен: возлюбленная сына принцессы Анны сделала свой первый публичный реверанс перед королем Чарльзом

Питер Филлипс приехал на скачки в Аскоте вместе со своей возлюбленной Харриет Сперлинг.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Харриет Сперлинг и Питер Филлипс

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Вчера очаровательная блондинка появилась на публике в лимонном платье от Beulah London с рукавами-фонариками и тонким поясом на талии и шляпе с вуалью Nicola de Selincourt. Харриет выглядела очаровательно, а ее возлюбленный Питер Филлипс все время держал ее за руку.

Когда мимо пары проходили король Чарльз III и королева Камилла, Харриет Сперлинг присела перед монархом в красивом реверансе. Похоже, девушка тренировалась, а ее реверанс получился практически идеальным.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Питер при этом стоял рядом и снял свой головной убор, когда мимо проходил его дядя — король Чарльз.

Король и королева, отметим, все три дня присутствовали на скачках Royal Ascot и сегодня также посетят соревнования.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

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