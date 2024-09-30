Он был настойчив: дворецкий принцессы Дианы рассказал ужасающие подробности ее отношений с Мохаммедом Аль-Файедом

Откровения господина Баррелла прозвучали после того, как десятки женщин рассказали в документальном фильме BBC, что они подверглись насилию и домогательствам со стороны Мохамеда Файеда, отца Додди аль-Файеда, с которым принцесса Диана состояла в непродолжительных отношениях в 1997 году до их гибели в Париже. По словам дворецкого, принцесса Уэльская точно бы поддержала женщин, которые обвинили покойного Файеда в насилии, если бы была жива сегодня.

Пол Баррел / Фото: Associated Press

Пол также раскрыл подробности того, какими были отношениях принцессы и бизнесмена, который всячески стремился сблизиться с королевской семьей Британии и женить своего сына Додди на принцессе Уэльской.

Баррелл рассказал, что Файед сказал Диане: "Я хочу, чтобы ты вышла замуж за моего сына, потому что по египетской традиции отец идет первым. Я буду спать с тобой", - говорит Мохамед. Принцессу буквально бросало в дрожь от таких слов, цитирует слова господина Баррела издание The Sun.

Принцесса Диана и Мохаммед аль-Файед / Фото: Getty Images

Бывший дворецкий говорит, что принцесса Диана называла бывшего магната Harrods "Йодой" в честь морщинистого зеленого персонажа "Звездных войн", а также "Богом" из-за его раздутого эго. А еще она часто жаловалась, что Файед позволял себе распускать руки, обнимать ее и целовать ей руку слишком долго во время приветствия, как бы намекая на интерес к ее персоне.

Том Баррел говорит, что принцесса была возмущена предложением от 60-летнего мужчины переспать с ней, женщиной, которая была почти вдвое младше его. Она называла его жутким и скользким. И ей было противно его поведение.

Принцесса Диана и Мохаммед аль-Файед / Фото: Getty Images

С принцессой Файед познакомился в 1986 году на матче по поло, спонсируемом Harrods. Этот эпизод был показан и в сериале "Корона". Он сделал все возможное, чтобы свести принцессу с его сыном Додди, а также осыпал Диану подарками, позволил ей пользоваться секретным входом в свой магазин в Найтсбридже и стал для нее доверенным лицом. Фургоны Harrods прибывали в Кенсингтонский дворец с новейшими гаджетами и подарками, которые Диана отправляла обратно, но ее слуга приносил все новые и новые посылки. Том Баррелл, работавший на Диану с 1987 по 1997 год, заявил, что миллиардер Файед пытался смягчить ее и воспользоваться ее уязвимостью.

Принцесса Диана и Мохаммед аль-Файед / Фото: Getty Images

"Harrods стал для нее безопасным убежищем. Он был всего в двух шагах от ее любимого ресторана San Lorenzo, и ей нравилось заглядывать туда. Файед позволил ей использовать секретный туннель, который ведет под землю и обратно в магазин. Он сказал ей, что она может получить все, что захочет, бесплатно, но она отказалась, и позволил ей и мальчикам (Уильяму и Гарри, сыновьям Дианы) ходить по магазинам поздно ночью. То, что он сделал, это дал ей то, чего не дала ей королевская семья. Он организовал для нее побег — и он знал, что делал. Он дал ей возможность исследовать мир, который она считала безопасным".

Дворецкий принцессы дал ей лишь один совет – быть осторожнее. Жизнь принцессы Дианы трагически оборвалась, когда она ехала с сыном Мохаммеда – Додди, 31 августа 1997 года, в автомобиле в Париже, а водитель не справился с управлением, что привело к автокатастрофе, в которой и погибла принцесса Уэльская.

Мохаммед Файед умер 30 августа 2023 года, спустя 26 лет после трагедии, в которой также погиб и его сын Додди.

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