Он с голубым галстуком, она – в пальто цвета фуксии: президентские супруги Байденов зажгли рождественскую елку

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден на днях зажгли Национальную рождественскую елку на Эллипсе возле Белого дома в Вашингтоне.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

На мероприятии Байден появился в классическом черном пальто, белой рубашке и голубом галстуке. На руке у него был разноцветный браслет.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди выбрала для такого события двубортное пальто цвета фуксии, белое трикотажное платье с перфорацией на юбке, широкий белый шарф с бахромой и черные перчатки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила элегантными серьгами с камнями, шею – золотыми цепочками и жемчужным ожерельем.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в голубом костюме и в бриллиантах презентовала рождественскую отделку в Белом доме.

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