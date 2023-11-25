Он с книгой, она – в оливковом пальто: Джо Байден с внучкой Финнеган попал под прицел папарацци

Президент США с внучкой сходил в книжный магазин.
В объективы папарацци попал президент США Джо Байден. Он вместе со своей внучкой Финнеган Байден вышел из магазина Нантакети, штат Массачусетс. Байден держал в руках книгу Хезер Кокс Ричардсон "Пробуждение демократии", которую там приобрел.
Президент был одет в черный жакет, черную олимпийку, светлую рубашку, серые брюки и темно-синюю бейсболку с американским флагом.
На Финнеган было пальто оливкового оттенка, голубой свитер и темные джинсы. Лук девушка дополнила стильными очками.
Напомним, на государственном ужине в Белом доме Финнеган появилась в элегантном асимметричном платье макси вишневого цвета, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру.
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