Он с вином, а она с шампанским: сын принцессы Анны со своей девушкой вышел в светское общество

Сын принцессы Анны сходил со своей возлюбленной на книжную презентацию.
В пятницу Питер Филлипс и его возлюбленная Харриет Сперлинг были запечатлены на презентации новой книги "Кулинария и корона" Тома Паркера-Боулза – сына королевы Камилла и Эндрю Паркер-Боулза (ее первого мужа).
На мероприятие в The Audley Public House в Лондоне Питер приехал в черном пиджаке и белой рубашке, а также в джинсах и замшевых ботинках. Он держал в руках бокал с вином. Его возлюбленная Гарриет стояла рядом и тоже улыбалась и была одета в черное платье в белый цветочный принт, которое носила в сочетании с белыми высокими кедами. На шее у дамы было украшение с голубым камнем, длинные волосы она распустила и сделала легкий макияж и бордовый маникюр, а в руках держала бокал шампанского.
Напомним, впервые эту пару на публике мы увидели в Аскоте летом 2024 года.
На этом же мероприятии присутствовала и королева Камилла. 77-летняя Камилла выглядела очень необычно в белом платье-рубашке в горох от Hobbs, которое сочетала с кожаными туфлями-лодочками Eliot Zed и маленьким клатчем Bottega Veneta.
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