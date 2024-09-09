Он с вином, а она с шампанским: сын принцессы Анны со своей девушкой вышел в светское общество

В пятницу Питер Филлипс и его возлюбленная Харриет Сперлинг были запечатлены на презентации новой книги "Кулинария и корона" Тома Паркера-Боулза – сына королевы Камилла и Эндрю Паркер-Боулза (ее первого мужа).

На мероприятие в The Audley Public House в Лондоне Питер приехал в черном пиджаке и белой рубашке, а также в джинсах и замшевых ботинках. Он держал в руках бокал с вином. Его возлюбленная Гарриет стояла рядом и тоже улыбалась и была одета в черное платье в белый цветочный принт, которое носила в сочетании с белыми высокими кедами. На шее у дамы было украшение с голубым камнем, длинные волосы она распустила и сделала легкий макияж и бордовый маникюр, а в руках держала бокал шампанского.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / Фото: Getty Images

Напомним, впервые эту пару на публике мы увидели в Аскоте летом 2024 года.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс на скачках в Аскоте / Фото: Getty Images

На этом же мероприятии присутствовала и королева Камилла. 77-летняя Камилла выглядела очень необычно в белом платье-рубашке в горох от Hobbs, которое сочетала с кожаными туфлями-лодочками Eliot Zed и маленьким клатчем Bottega Veneta.

Королева Камилла со своими детьми - Лорой Лопес и Томом Паркер-Боулзом / Фото: Getty Images

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