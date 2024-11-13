Он самый сексуальный лысый: муж Кейт Миддлтон возглавил новый рейтинг

Принц Уильям второй год подряд попал в рейтинг "самых сексуальных лысых мужчин из ныне живущих".

В рейтинге муж принцессы Кейт обошел таких знаменитостей, как Дуэйн Джонсон и Шакил О'Нил, в борьбе за первое место.

Уильям возглавил рейтинг по результатам нового исследования цифрового PR-агентства Reboot Online. Они использовали такие факторы, как анализ улыбки, фактор блеска черепа, привлекательность голоса, восприятие СМИ, рост и глобальный поисковый интерес, сообщает журнал ok!.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уэльский в результате набрал "почти идеальные" 9,9 баллов из 10, в то время как Дуэйн отстал от него с 8,9 баллами из 10. Баскетбольная икона Шакил О'Нил занял третье место с результатом 8,8 баллов.

Что интересно ранее его младший брат принц Гарри попал в рейтинг "50 самых красивых мужчин всех времен" по версии журнала Harper's Bazaar, обойдя в списке Райана Гослинга и Дэвида Бекхэма.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

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