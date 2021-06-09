Он счастлив: принц Чарльз вспомнил в своей речи новорожденную внучку Лилибет

Принц Уэльский назвал рождение дочери герцога и герцогини Сассекских радостной новостью.

На этой неделе у принца Чарльза насыщенный график, ведь вчера, 8 июня, он посетил завод по производству автомобилей в Оксфорде, 9 июня побывал на первой в Великобритании ферме Rainbarrow, расположенной в городе Паундбери, которая специализируется на производстве анаэробных реакторов.

На каждой из встреч у принца было отличнее настроение и заметно, что он действительно счастлив. Как оказалось, все из-за того, что на днях он стал дедушкой в пятый раз.

Принц Чурльз на ферме Rainbarrow / Getty Images

Во время своей речи на заводе в Оксфорде сын королевы произнес речь, в корой вспомнил новорожденную внучку Лилибет и подчеркнул важность технологий для будущих поколений.

Развитие таких технологий, как электромобили или экологически чистый водород для тяжелого транспорта, жизненно важно для сохранения здоровья нашего мира для будущих поколений, о чем я слишком хорошо осведомлен сегодня, ведь недавно стал дедушкой в ​​пятый раз. И такие радостные новости действительно напоминают о необходимости непрерывных инноваций в этой области, особенно в области экологически чистых технологий производства аккумуляторов, с учетом наследия, которое мы передаем нашим внукам", - сказал он в своей речи.

Принц Чурльз на заводе по производству автомобилей в Оксфорде / Getty Images

Два дня подряд он выбирал тот же костюм, заменяя только туфли и галстук. Сегодня во время встречи в Паундбери добавил к образу очки.

Принц Чурльз на заводе по производству автомобилей в Оксфорде / Getty Images

Напомним, что Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась в пятницу, 4 июня, в 11:40 утра в больнице в Санта-Барбаре, Калифорния.

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