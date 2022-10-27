Он сделал другой выбор: Риши Сунак не будет жить в доме, где жили Борис Джонсон и Лиз Трасс

Новоиспеченный премьер-министр Великобритании Риши Сунак не будет жить в той же самой квартире, где жили его предшественники – Борис Джонсон и Лиз Трасс.

Сообщается, что премьер-министр переедет в квартиру с двумя спальнями под номером 10, а не в четырехместную квартиру под соседним номером 11, которая используется лидерами с 1997 года, пишет Mirror. Эту информацию уже официально подтвердил пресс-секретарь премьер-министра в разговоре с журналистами.

Риши Сунак и его предшественница Лиз Трасс / Фото: Getty Images

"Они переедут в квартиру № 10, где жили раньше", - говорится в заявлении. На вопрос прессы, почему семья переезжает в квартиру номер 10, а не в большую квартиру по соседству, пресс-секретарь ответил: "Они были там очень счастливы". Известно, что в квартире уже есть ремонт, так что, вероятно, дополнительные работы не потребуются.

Хотя квартира номер 10 является официальной резиденцией премьер-министра, каждый лидер и члены его семьи с 1997 года выбирают более крупные апартаменты под номером 11, где традиционно живет канцлер.

Риши Сунак / Фото: Associated Press

В этом году, отметим, Риши и его жена были включены в список самых богатых людей Великобритании, составленный Sunday Times. Их совокупный собственный капитал оценивается в 730 миллионов фунтов стерлингов.

Риши и его супруге Акшата Мурти принадлежат четыре роскошных дома стоимостью около 15 миллионов фунтов стерлингов, в том числе особняк стоимостью 6,6 миллиона фунтов стерлингов в Северном Йоркшире, в котором есть пять спальных комнат, четыре ванные и две гостиные.

Риши Сунак с супругой Акшата Мурти / Фото: Getty Images

А также у пары есть особняк в георгианском стиле, внесенный в список памятников архитектуры II степени, в деревне Кирби Сигстон, расположенной в его избирательном округе Ричмонд, который семья использует для отдыха на выходных. Сунак приобрел дом за 1,5 миллиона фунтов стерлингов в 2015 году и преобразил его, добавив бассейн, гидромассажную ванну, студию для йоги, тренажерный зал и теннисный корт.

Риши Сунак / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, почему Риши Сунак носит красный браслет на правом запястье. Так же делает и его жена Акшата.

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