Они слишком много говорят: Netflix недоволен принцем Гарри и Меган Маркл

Они слишком много говорят: Netflix недоволен принцем Гарри и Меган Маркл

Как мы все уже заметили, Гарри и Меган любят, что называется, сказать лишнего. И это очень осложняет их отношения с окружающими и партнерами.

На этот раз на пару обиделись представители Netflix, которые заплатили немалые деньги за возможность проникнуть во все тайны пары и приоткрыть, хотяб чуть чуть, завесу над отношениями Гарри, Меган и королевской семьи.

Издание Daily Mail сообщило, что по имеющейся у них информации в Netflix очень недовольны разговорчивостью принца Гарри, который дал интервью NBC, в тором рассказал о своем разговоре с королевой.

"Было очень приятно увидеть ее. У нас особые отношения, мы разговариваем о тех вещах, о которых она не может поговорить ни с кем другим." - рассказал Гарри конкурентам.

"Netflix были бы рады первым комментариям о визите к королеве, — сказал инсайдер, - было реальное раздражение от того, что они были переданы другому вещателю".

И это не первый случай, когда самое интересное рассказывается не тому, кто заплатил за это немалые деньги.

В марте прошлого года — через месяц после объявления о сделке с Netflix — Гарри и Меган дали то самое нашумевшее интервью Опре Уинфри, которое транслировалось по сети CBS.

Гарри и Меган / Associated Press

Таким образом Netflix платит миллионы, а Гарри и Меган дают все свои лучшие интервью другим сетям.

Однако вчера вечером представитель Netflix отказался комментировать претензии, заявив, что Archewell Productions остается ценным партнером, и они продолжают совместную работу над рядом проектов.

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