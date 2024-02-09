Он тронут поддержкой: королева Камилла рассказала, как чувствует себя король Чарльз III

Королева Камилла ответила на вопрос о здоровье короля Чарльза во время вчерашнего визита в Солсберийский собор.

Королева Камилла кратко рассказала о короле Чарльзе на мероприятии.

"В сложившихся обстоятельствах он чувствует себя очень хорошо. Он очень тронут всеми письмами и сообщениями, которые публика присылает отовсюду. Это очень воодушевляет", - процитировала слова Камиллы королевский корреспондент Ребекка Инглиш.

Queen attends first public outing since King's cancer diagnosis was revealed and says he is 'doing extremely well under the circumstances' - after 'trouper Camilla took five-hour drive' to charity concert due to flooded helipad | Daily Mail Online https://t.co/sjipgDBoX8 — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 8, 2024

Ожидается, что королева будет играть важную роль в поддержке короля Чарльза на протяжении всего периода лечения, продолжая при этом выполнять все свои общественные обязанности.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

"Она — его сила, и она остается такой же, каким был принц Филипп для покойной королевы Елизаветы II», — рассказал корреспонденту People инсайдер из дворца. "Она великолепна. Сплотит его, она поддержит его. Она потрясающая. Она вдохновляет его для выполнения той работы, которую он должен делать", - говорит инсайдер.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали вам историю любви Чарльза и Камиллы и то, почему будущий на тот момент король ждал разрешения жениться на ней долгие 30 лет.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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