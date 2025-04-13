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Он в килте, а она в синем пальто и шляпе с пером: Чарльз и Камилла посетили службу
Король Чарльз и королева Камилла были замечены в Шотландии после возвращения из Италии.
Их Величества посетили службу в церкви Крэти-Керк, которая расположена недалеко от Барморала — любимого поместья покойной королевы Елизаветы II, которое стало для нее местом ее последнего пристанища.
Камилла сегодня блистала в синем пальто с подкладкой в зеленую шотландскую клетку, под ним виднеется белая блузка с рюшами, в руках она держит изумрудную сумку из кожи от DeMellier London, а обута в замшевые туфли такого же оттенка, скорее всего это ее любимый бренд Eliot Zed.
На голове у королевы была красная шляпа-таблетка с эффектным пером. Также Камилла сделала укладку, макияж, надела жемчужные серьги-висюльки, помолвочное кольцо на пальце и браслет от французского бренда Van Cleef & Arpels.
Король Чарльз был в шотландском килте, жилете и пиджаке одного цвета и с красно-зеленым галстуком в полоску.
Недавно монаршая чета вернулась из тура по Италии, где они встретились с Папой Римским, а также провели ряд мероприятий.