Он в килте, а она в синем пальто и шляпе с пером: Чарльз и Камилла посетили службу

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Реклама

Их Величества посетили службу в церкви Крэти-Керк, которая расположена недалеко от Барморала — любимого поместья покойной королевы Елизаветы II, которое стало для нее местом ее последнего пристанища.

Камилла сегодня блистала в синем пальто с подкладкой в зеленую шотландскую клетку, под ним виднеется белая блузка с рюшами, в руках она держит изумрудную сумку из кожи от DeMellier London, а обута в замшевые туфли такого же оттенка, скорее всего это ее любимый бренд Eliot Zed.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

На голове у королевы была красная шляпа-таблетка с эффектным пером. Также Камилла сделала укладку, макияж, надела жемчужные серьги-висюльки, помолвочное кольцо на пальце и браслет от французского бренда Van Cleef & Arpels.

Реклама

Король Чарльз был в шотландском килте, жилете и пиджаке одного цвета и с красно-зеленым галстуком в полоску.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Недавно монаршая чета вернулась из тура по Италии, где они встретились с Папой Римским, а также провели ряд мероприятий.

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press