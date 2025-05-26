Он – в клетчатом пиджаке, она – в красном жакете: супруги Макронов на церемонии в Париже

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в церемонии вручения премии «Нет буллингу», состоявшейся в Елисейском дворце в Париже.

Президент был одет в клетчатый черный пиджак, белую рубашку и черный галстук.

Эммануэль и Брежит Макрон / © Associated Press

Первая леди появилась там в элегантном двубортном жакете красного цвета с черными пуговицами, передняя часть которого была бархатной. Его Брижит скомбинировала с черным топом и черными брюками.

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Брижит Макрон / © Associated Press

Аутфит Макрон дополнила укладкой с прикорневым объемом, макияжем смоки-айс и французским маникюром. Шею она украсила деликатной цепочкой, а руки — часами с черным ремешком и кольцами с камнями.

Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, момент в самолете между супругами Макрон вызвал активное обсуждение в Сети. Пользователи считают, что между первой леди и президентом произошла ссора, во время которой Брижит дала «пощечину» мужу.