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Он – в клетчатом пиджаке, она – в красном жакете: супруги Макронов на церемонии в Париже
Эммануэль и Брижит Макроны выступили на мероприятии в Елисейском дворце.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в церемонии вручения премии «Нет буллингу», состоявшейся в Елисейском дворце в Париже.
Президент был одет в клетчатый черный пиджак, белую рубашку и черный галстук.
Первая леди появилась там в элегантном двубортном жакете красного цвета с черными пуговицами, передняя часть которого была бархатной. Его Брижит скомбинировала с черным топом и черными брюками.
Аутфит Макрон дополнила укладкой с прикорневым объемом, макияжем смоки-айс и французским маникюром. Шею она украсила деликатной цепочкой, а руки — часами с черным ремешком и кольцами с камнями.
Напомним, момент в самолете между супругами Макрон вызвал активное обсуждение в Сети. Пользователи считают, что между первой леди и президентом произошла ссора, во время которой Брижит дала «пощечину» мужу.