Он в костюме, а она в лаконичном платье: королева Летиция и король Филипп VI приехали почтить память Папы Франциска

Король Филипп VI, королева Летиция и королева София / © Getty Images

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Королева Летиция, король Филипп и королева София облачились в черные аутфиты и приехали подписать книгу соболезнований в связи со смертью Папы Франциска I. Понтифик скончался через день после своего последнего публичного выступления в пасхальное воскресенье.

Апостольская нунциатура открыла свои двери для граждан, чтобы они могли подписать книгу соболезнований в связи со смертью Папы и выразить свое сочувствие.

Король Филипп VI, королева Летиция и королева София / © Getty Images

Королева Летиция приехала в лаконичном черном платье длины миди с тонким поясом на талии, была обута в черные слингбэки на невысоких каблуках, а в руках несла сумку Carolina Herrera. У нее были распущены и красиво уложены волосы, а на лице был макияж в темных оттенках.

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Королева София облачилась в элегантный черный брючный костюм, который состоял из удлиненного жакета брюк-клеш и черную кружевную блузу надела под жакет. В руках у Софии была маленькая черная сумка на короткой ручке, и она обула туфли на каблуках. Также королева сделала французский маникюр, макияж и укладку.

Король Филипп VI был в черном классическом костюме, к которому подобрал белую рубашку и черный галстук.

Король Филипп VI, королева Летиция и королева София / © Getty Images

Напомним, ранее король Чарльз и королева Камилла выпустили свое публичное заявление в связи с кончиной Папы Римского, с которым они виделись за несколько недель до этого во время визита в Италию.

Король Чарльз и королева Камиллы на аудиенции у Папы Франциска / © Getty Images