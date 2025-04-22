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Он в костюме, а она в лаконичном платье: королева Летиция и король Филипп VI приехали почтить память Папы Франциска
Король Испании Филипп VI, его супруга Летиция и мать королева София посетили Апостольскую нунциатуру в Мадриде, чтобы почтить память Папы Франциска.
Королева Летиция, король Филипп и королева София облачились в черные аутфиты и приехали подписать книгу соболезнований в связи со смертью Папы Франциска I. Понтифик скончался через день после своего последнего публичного выступления в пасхальное воскресенье.
Апостольская нунциатура открыла свои двери для граждан, чтобы они могли подписать книгу соболезнований в связи со смертью Папы и выразить свое сочувствие.
Королева Летиция приехала в лаконичном черном платье длины миди с тонким поясом на талии, была обута в черные слингбэки на невысоких каблуках, а в руках несла сумку Carolina Herrera. У нее были распущены и красиво уложены волосы, а на лице был макияж в темных оттенках.
Королева София облачилась в элегантный черный брючный костюм, который состоял из удлиненного жакета брюк-клеш и черную кружевную блузу надела под жакет. В руках у Софии была маленькая черная сумка на короткой ручке, и она обула туфли на каблуках. Также королева сделала французский маникюр, макияж и укладку.
Король Филипп VI был в черном классическом костюме, к которому подобрал белую рубашку и черный галстук.
Напомним, ранее король Чарльз и королева Камилла выпустили свое публичное заявление в связи с кончиной Папы Римского, с которым они виделись за несколько недель до этого во время визита в Италию.