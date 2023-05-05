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Он в лабутенах, она - в изумрудах: король и королева Бутана на приеме у короля Чарльза III

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
1891
Время на прочтение
2 мин
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Он в лабутенах, она - в изумрудах: король и королева Бутана на приеме у короля Чарльза III

Королева Бутана Джетсун Пема и король Джигме Кхесар Намгьел Вангчук / Фото: Getty Images

Сегодня в Букингемском дворце состоялся прием по случаю предстоящей коронации Чарльза III.

Коронационный прием, на который были приглашены члены королевских семей и первые лица государств всего мира состоялся сегодня, 5 мая в Букингемском дворце. 

На мероприятии присутствовала принцесса Уэльская в синем платье и сапфировых серьгах, принцесса Шарлин в брючном костюме с обнаженной спиной, Елена Зеленская в изысканном платье с золотой брошью, королева Таиланда Сутида в золотих туфлях и огромных бриллиантах и многие другие. 

В основном гости выбрали для мероприятия коктейльные или вечерние платья, либо, как королева Таиланда, платья стилизованные под национальную одежду. А королева Бутана Джетсун Пема и король Джигме Кхесар Намгьел Вангчук пришли на предкоронационный прием для зарубежных гостей в национальной одежде. 

Королева Бутана Джетсун Пема и король Джигме Кхесар Намгьел Вангчук / © Getty Images
Королева Бутана Джетсун Пема и король Джигме Кхесар Намгьел Вангчук / Фото: Getty Images

На короле был гхо - халат до колен, который Джигме Кхесар Намгьел Вангчук дополнил черными колготками и оксфордами Christian Louboutin. Королева надела традиционную блузу вонджу, юбку кира и короткий жакет тего. Наряд она дополнила золотым клатчем и роскошными украшениями - диадемой и серьгами - с бриллиантами и изумрудами. 

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Дата публикации
Просмотры
1891
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