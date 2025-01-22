Он в отличной форме: принц Уильям сходил на тренировку

На днях принц Уэльский совершил визит в Centrepoint в Илинге, на западе Лондона, чтобы встретиться с молодыми людьми, которых поддерживает благотворительная организация, патроном которой он является.

На мероприятии будущий король присоединился к спортивной тренировке. Он надел боксерские перчатки и выполнял указания тренера вместе с другими участниками. Это было весело, у Уильяма отлично получалось делать все то, о чем говорил их тренер. Он также много шутил в процессе тренировки.

Принц Уильям продемонстрировал отличную форму на тренировке

В этом году исполняется 20 лет с того момента, как Уильям стал покровителем Centrepoint, благотворительной организации для бездомных молодых людей. Принц Уэльский, как известно, опекается темой бездомности и патронирует много организаций, которые помогают таким людям.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

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