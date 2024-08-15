Он – в полосатых штанах, она – в сером наряде: императорские супруги Японии на церемонии

Супруги императоров выглядели красиво на мероприятии.
Император Японии Нарухито и императрица Масако приняли участие в церемонии Национального военного мемориала в Ниппон Будокан в Токио. Мероприятие состоялась по случаю 79-й годовщины поражения Японии во Второй мировой войне.
Император предстал в черном фраке, белой рубашке, черном жилете, светло-сером галстуке и серых брюках в полоску.
На императрице был серый наряд, состоявший из платья-футляра и жакета с интересным плетением вместо пуговицы. Аутфит Масако дополнила серой шляпой и белыми перчатками. Она собрала волосы сзади, сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой, уши украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею – нитью с жемчугом.
Напомним, в прошлый раз императрица Масако появилась на мероприятии в элегантном наряде кремового оттенка с прозрачно-блестящими пуговицами на жакете, шляпе, украшенном бисером, и в белых перчатках.
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