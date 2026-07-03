ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

Он в розовом галстуке и на костылях, она — в гороховом платье: Риши Сунак с женой Акшатой побывал на Уимблдоне

Супруги продемонстрировали элегантные наряды в классическом британском стиле.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Акшата Мурти и Риши Сунак

Акшата Мурти и Риши Сунак / © Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти посетили пятый день турнира Уимблдон-2026 в Лондоне.

Акшата сделала ставку на женственный летний наряд. Она надела белое платье длины миди в синий горошек. Наряд имел приталенный силуэт в верхней части и расклешенную юбку. На плечи она накинула темно-синий жакет, который придал образу сдержанности и сделал его уместным для переменчивой лондонской погоды.

Акшата Мурти и Риши Сунак / © Getty Images

Акшата Мурти и Риши Сунак / © Getty Images

Мурти дополнила свой наряд темно-синей кожаной сумкой и солнцезащитными очками в синей оправе. Волосы она уложила в локоны, сделала максимально естественный макияж и желтый маникюр.

Сунак был одет в темно-синий деловой костюм, светло-голубую рубашку и нежно-розовый галстук. Особое внимание привлекло то, что экс-премьер передвигался по территории турнира на костылях, однако это не помешало ему быть в хорошем настроении и улыбаться фотографам.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie