Он в розовом галстуке и на костылях, она — в гороховом платье: Риши Сунак с женой Акшатой побывал на Уимблдоне

Акшата Мурти и Риши Сунак / © Getty Images

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Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти посетили пятый день турнира Уимблдон-2026 в Лондоне.

Акшата сделала ставку на женственный летний наряд. Она надела белое платье длины миди в синий горошек. Наряд имел приталенный силуэт в верхней части и расклешенную юбку. На плечи она накинула темно-синий жакет, который придал образу сдержанности и сделал его уместным для переменчивой лондонской погоды.

Акшата Мурти и Риши Сунак / © Getty Images

Мурти дополнила свой наряд темно-синей кожаной сумкой и солнцезащитными очками в синей оправе. Волосы она уложила в локоны, сделала максимально естественный макияж и желтый маникюр.

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Сунак был одет в темно-синий деловой костюм, светло-голубую рубашку и нежно-розовый галстук. Особое внимание привлекло то, что экс-премьер передвигался по территории турнира на костылях, однако это не помешало ему быть в хорошем настроении и улыбаться фотографам.

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