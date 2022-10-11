Он в трудном положении: почему король Чарльз III игнорирует Гарри и Меган 

Король Чарльз все еще думает, как поступить с Меган и Гарри и с титулами для и детей – сына Арчи и дочери Лилибет. Эксперты считают, что это самое сложное нынче решение для монарха, поскольку с одной стороны Чарльз хочет, чтобы семья воссоединилась, а с другой – принц Гарри выпускает свои мемуары, в которых, вероятно, есть много интересного о королевской семье и, которые могут нанести ей непоправимый урон.
Король Чарльз должен подумать, как решить проблемы, не усугубляя их. В своем первом телеобращении в лице короля он изо всех сил старался выразить свою любовь к Гарри и Меган. Но королевский эксперт Майкл Коул считает, что это не поможет паре, пишет Еxpress. Чарльз определенно находится в трудном положении и очевидно все никак не может принять решение.
Пара присутствовала на государственных похоронах королевы Елизаветы II и в период траура встречалась с Чарльзом для того, чтобы обсудить титулы их детей. А герцогиня Сассекская написала письмо королю и попросила о личной аудиенции, но он ей не ответил.
После возвращения в США Сассекские хорошо обдумали сложившуюся ситуацию, и принц Гарри решил обратиться к юристам, чтобы изъять свои мемуары из печати и внести некоторые правки. Также сообщалось, что пара хочет переснять некоторые сцены для фильма Netflix, в котором подробно рассказывается об их жизни в королевской семье.
Все это делается для того, чтобы «сохранить лицо и репутацию», и окончательно не испортить отношение с семьей и королем Чарльзом. И, конечно, чтобы получить такие желанные титулы для своих детей.
Теперь ответ за королем. Чарльз должен все взвесить, прежде чем решить, быть добрым или справедливым. Хотя многие эксперты убеждены в том, что он может последовать примеру своей кузины, королевы Дании Маргрете II, которая недавно заявила о лишении титулов принцев и принцесс для своих внуков - четырех детей своего младшего сына Иоахима.
Стоит отметить, что недавно была выпущена новая официальная фотография короля с семьей, на которой он четко продемонстрировал, что в центре королевской семьи сейчас все внимание будет сосредоточено на нем самом, его супруге Камилле, а также принце и принцессе Уэльским.
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