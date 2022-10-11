Он в трудном положении: почему король Чарльз III игнорирует Гарри и Меган 

Король Чарльз все еще думает, как поступить с Меган и Гарри и с титулами для и детей – сына Арчи и дочери Лилибет. Эксперты считают, что это самое сложное нынче решение для монарха, поскольку с одной стороны Чарльз хочет, чтобы семья воссоединилась, а с другой – принц Гарри выпускает свои мемуары, в которых, вероятно, есть много интересного о королевской семье и, которые могут нанести ей непоправимый урон.

Король Чарльз должен подумать, как решить проблемы, не усугубляя их. В своем первом телеобращении в лице короля он изо всех сил старался выразить свою любовь к Гарри и Меган. Но королевский эксперт Майкл Коул считает, что это не поможет паре, пишет Еxpress. Чарльз определенно находится в трудном положении и очевидно все никак не может принять решение.

Пара присутствовала на государственных похоронах королевы Елизаветы II и в период траура встречалась с Чарльзом для того, чтобы обсудить титулы их детей. А герцогиня Сассекская написала письмо королю и попросила о личной аудиенции, но он ей не ответил.

После возвращения в США Сассекские хорошо обдумали сложившуюся ситуацию, и принц Гарри решил обратиться к юристам, чтобы изъять свои мемуары из печати и внести некоторые правки. Также сообщалось, что пара хочет переснять некоторые сцены для фильма Netflix, в котором подробно рассказывается об их жизни в королевской семье.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

Все это делается для того, чтобы «сохранить лицо и репутацию», и окончательно не испортить отношение с семьей и королем Чарльзом. И, конечно, чтобы получить такие желанные титулы для своих детей.

Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Теперь ответ за королем. Чарльз должен все взвесить, прежде чем решить, быть добрым или справедливым. Хотя многие эксперты убеждены в том, что он может последовать примеру своей кузины, королевы Дании Маргрете II, которая недавно заявила о лишении титулов принцев и принцесс для своих внуков - четырех детей своего младшего сына Иоахима.

Стоит отметить, что недавно была выпущена новая официальная фотография короля с семьей, на которой он четко продемонстрировал, что в центре королевской семьи сейчас все внимание будет сосредоточено на нем самом, его супруге Камилле, а также принце и принцессе Уэльским.

Читайте также: