- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
Он в зеленом галстуке, она — в слингбэках цвета металлик: премьер Великобритании Кир Стармер с женой на церемонии
Супруги Стармер побывали на премии "Гордость Британии".
Премьер-министр Кир Стармер и его жена Виктория Стармер посетили церемонию вручения премии "Гордость Британии", которая состоялась в отеле "Гросвенор Хаус" в Лондоне.
Кир был одет в классический черный костюм, белую рубашку и зеленый галстук с принтом и был обут в черные туфли. Виктория выбрала черное платье миди с драпировкой и рукавами три четверти. Аутфит она дополнила слингбэками цвета металлик с каблуками-чарками и сумкой-клатчем в тон.
Госпожа Стармер сделала укладку с ровным пробором, нежный макияж и украсила уши длинными серьгами.
Напомним, Виктория Стармер в зеленом платье с цветочным принтом появилась на встрече с Трампами.