Кир и Виктория Стармеры / © Getty Images

Премьер-министр Кир Стармер и его жена Виктория Стармер посетили церемонию вручения премии "Гордость Британии", которая состоялась в отеле "Гросвенор Хаус" в Лондоне.

Кир был одет в классический черный костюм, белую рубашку и зеленый галстук с принтом и был обут в черные туфли. Виктория выбрала черное платье миди с драпировкой и рукавами три четверти. Аутфит она дополнила слингбэками цвета металлик с каблуками-чарками и сумкой-клатчем в тон.

Госпожа Стармер сделала укладку с ровным пробором, нежный макияж и украсила уши длинными серьгами.

Напомним, Виктория Стармер в зеленом платье с цветочным принтом появилась на встрече с Трампами.