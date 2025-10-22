ТСН в социальных сетях

Он в зеленом галстуке, она — в слингбэках цвета металлик: премьер Великобритании Кир Стармер с женой на церемонии

Супруги Стармер побывали на премии "Гордость Британии".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кир и Виктория Стармеры

Кир и Виктория Стармеры / © Getty Images

Премьер-министр Кир Стармер и его жена Виктория Стармер посетили церемонию вручения премии "Гордость Британии", которая состоялась в отеле "Гросвенор Хаус" в Лондоне.

Кир был одет в классический черный костюм, белую рубашку и зеленый галстук с принтом и был обут в черные туфли. Виктория выбрала черное платье миди с драпировкой и рукавами три четверти. Аутфит она дополнила слингбэками цвета металлик с каблуками-чарками и сумкой-клатчем в тон.

Кир и Виктория Стармеры / © Getty Images

Кир и Виктория Стармеры / © Getty Images

Госпожа Стармер сделала укладку с ровным пробором, нежный макияж и украсила уши длинными серьгами.

Напомним, Виктория Стармер в зеленом платье с цветочным принтом появилась на встрече с Трампами.

