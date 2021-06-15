Он во фраке, а она в голубом наряде: Чарльз и Камилла посетили Royal Ascot

Супруги посетили конные скачки в Аскоте.

В британском графстве Беркшир стартовали ежегодные конные скачки Royal Ascot, которые всегда посещают члены королевской семьи. Это спортивное мероприятие ежегодно проходит на ипподроме городка Аскот. Основу праздника составляют сами скачки, но не менее важная часть события — демонстрация экстравагантных шляпок гостей мероприятия.

Одними из самых преданных поклонников скачек являются члены британской королевской семьи, которые всегда посещают это мероприятие. Поэтому визит принца Чарльза и его жены герцогини Корнуолльской не стал сюрпризом.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Для скачек Чарльз и Камилла оделись по дресс-коду. На нем был серый фрак, цилиндр, белая рубашка и галстук. Камилла же нарядилась в голубой ансамбль, который включал в себя полосатое платье и шляпку и широкими полями. Образ герцогини дополнили жемчужный чокер, сережки и клатч в руке. Шляпу Камилла решила выбрать классического фасона и без экстравагантных деталей.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

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Royal Ascot 2021 (10 фото)

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