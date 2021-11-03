Будущая королева Швеции - кронпринцесса Виктория - рассказала о своем неожиданном диагнозе

Шведская кронпринцесса Виктория рассказала о своем редком заболевании.
Будущая королева Швеции страдает прозопагнозией – это расстройство восприятия лица, при котором способность узнавать лица потеряна, но при этом способность узнавать предметы в целом сохранена.
Это означает, что кронпринцесса изо всех сил пытается узнавать лица людей, включая свое собственное, и, возможно, именно по этой причине она практически всегда носит одинаковую прическу.
Кронпринцесса Виктория рассказала, что это диагноз ей поставили в 2008 году, и в интервью шведскому журналу Foraldrakraft она заявила:
"Мне очень трудно запоминать имена и лица, и это большой недостаток для меня, потому что, очевидно, я встречаю очень много людей. Я действительно пытаюсь выучить имена и лица, но они просто не приживаются".
Национальная служба здравоохранения заявляет, что "слепота лица часто поражает людей с рождения и обычно является проблемой, с которой человек сталкивается большую часть или всю жизнь". Есть два типа расстройства: развивающийся, когда человек страдает этим заболеванием без повреждения головного мозга, и приобретенная прозопагнозия, когда у человека оно развивается после повреждения мозга, часто после инсульта или травмы головы, пишет Hello!. Специального лечения прозопагнозии не существует, в то время как "компенсаторные стратегии, основанные на контекстных подсказках", могут быть лучшим способом управлять симптомами.
Ранее кронпринцесса никогда не рассказывала об этом заболевании.
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