Будущая королева Швеции - кронпринцесса Виктория - рассказала о своем неожиданном диагнозе

Шведская кронпринцесса Виктория рассказала о своем редком заболевании.

Будущая королева Швеции страдает прозопагнозией – это расстройство восприятия лица, при котором способность узнавать лица потеряна, но при этом способность узнавать предметы в целом сохранена.

Это означает, что кронпринцесса изо всех сил пытается узнавать лица людей, включая свое собственное, и, возможно, именно по этой причине она практически всегда носит одинаковую прическу.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Кронпринцесса Виктория рассказала, что это диагноз ей поставили в 2008 году, и в интервью шведскому журналу Foraldrakraft она заявила:

"Мне очень трудно запоминать имена и лица, и это большой недостаток для меня, потому что, очевидно, я встречаю очень много людей. Я действительно пытаюсь выучить имена и лица, но они просто не приживаются".

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Getty Images

Национальная служба здравоохранения заявляет, что "слепота лица часто поражает людей с рождения и обычно является проблемой, с которой человек сталкивается большую часть или всю жизнь". Есть два типа расстройства: развивающийся, когда человек страдает этим заболеванием без повреждения головного мозга, и приобретенная прозопагнозия, когда у человека оно развивается после повреждения мозга, часто после инсульта или травмы головы, пишет Hello!. Специального лечения прозопагнозии не существует, в то время как "компенсаторные стратегии, основанные на контекстных подсказках", могут быть лучшим способом управлять симптомами.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и их дети / Getty Images

Ранее кронпринцесса никогда не рассказывала об этом заболевании.

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