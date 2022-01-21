Она будущая королева Норвегии: принцесса Ингрид Александра празднует 18-летие

Сегодня свое 18-летие отмечает будущая королева Норвегии – принцесса Ингрид Александра – старшая дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит. Рассказываем вам несколько фактов из биографии девушки.

1. Ее Королевское Высочество Ингрид Александра, принцесса Норвегии родилась 21 января 2004 года в госпитале Rikshospitalet в Осло и получила при рождении титул принцессы Норвегии.

Принцесса Ингрид Александра с мамой принцессой Метте-Марит / Getty Images

2. Девушка занимает второе место в линии наследования престола после своего отца - кронпринца Хокона. Когда он станет королем Норвегии, заняв место своего отца короля Харальда V, его дочь Ингрид станет наследной принцессой Норвегии.

Принцесса Ингрид Александра, ее отец кронпринц Хокон и дедушка - король Харальд V / Getty Images

3. У Ингрид Александры есть старший единоутробный брат Мариус (он не является претендентом на трон, так как он первый ребенок принцессы Метте-Марит, рожденный в другом браке) и младший брат принц Сверре Магнус, который родился 3 декабря 2005 года.

Принцесса Ингрид Александра с братом Сверре / Getty Images

4. Когда принцессе Ингрид было 2 года, она пошла в детский сад, а в 6 лет поступила в школу Jansløkka barneskole в Аскере, местную государственную школу. Ее родители выбрали школу, потому что хотели, чтобы у нее было как можно более обычное детство. В газетных сообщениях говорилось, что принцесса Ингрид Александра будет ходить в школу пешком со своим сводным братом, и местные жители могут ожидать, что время от времени они будут встречать ее в обществе одноклассников на школьных экскурсиях. Школьные чиновники надеялись превратить школу в место, где принцесса могла бы завести друзей и получить некоторое облегчение от общественного внимания. В 2014 году принцесса перешла в частную англоязычную международную школу в Осло, ее родители заявили, что это было сделано для того, чтобы Ингрид свободно говорила по-английски.

Принцесса Ингрид Александра / Getty Images

5. Принцесса занималась серфингов и выиграла золотую медаль на чемпионате Норвегии по серфингу среди юниоров в октябре 2020 года. Также она увлекается лыжным спортом и кикбоксингом.

Принцесса Ингрид Александра / Getty Images

Ожидается, что принцесса станет первой женщиной-монархом Норвегии после королевы Маргрете I – правившей Норвегией, Данией и Швецией с конца 1380-х годов до своей смерти в 1412 году.

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