Король Карл XVI Густав и принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

Реклама

Принцесса Эстель Шведская, вторая в очередь на престол, сделала важный шаг к своему будущему трону, тесно сотрудничая со своим дедом, королем Карлом XVI Густавом. Более того, она дебютировала в аккаунте королевской семьи в Instagram, лично подписав свой первый пост.

Дочь кронпринцессы Виктории и принца Даниэля проходила своего рода школьную стажировку в Королевском дворце в Стокгольме, где получила непосредственные знания о работе учреждения, которое ей предстоит возглавить в будущем.

Реклама

Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

И она поделилась своим опытом в собственных словах на страницах дворца в социальных сетях. Принцесса объяснила, что делила свое время между дворцом и PREKS, культурным фондом, носящим ее имя.

Реклама

Король Карл XVI Густав и принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

«Среди прочего, мне удалось сопровождать своего деда на некоторые из его встреч, которые я нашла очень интересными и из которых многому научилась», — написала она.

Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

Она также написала это из отдела коммуникаций, одного из мест, где проходила стажировку. «Я пишу эти строки отсюда „, — объясняет она в своем посте, прежде чем поблагодарить всех сотрудников, которые дали ей возможность узнать об их работе.

«Большое спасибо моему деду и его команде», — пишет Эстель, прежде чем упомянуть различные отделы, которые ее приняли на эту стажировку.

Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

Принцесса была одета в сдержанный, уютный осенний ансамбль в шоколадно-коричневой гамме: кардиган с длинными рукавами, круглым вырезом горловины и застежкой на мелкие светлые пуговицы спереди, короткую плиссированную мини-юбку в темную крупную клетку и обута в замшевые балетки. Волосы 14-летней девушки были гладко собраны в высокий хвост, а в ушах видны небольшие лаконичные серьги.

Реклама

Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

Новости партнеров