Она бы нашла способ: королевский дворецкий рассказал, кто бы мог помирить принца Гарри с королем Чарльзом

Бывший королевской дворецкий Пол Баррел, который работал в Хайгроув-хаус – резиденции принца Уэльского Чарльза в те годы, когда он был женат на принцессе Уэльской Диане, сделал интересное заявление.

Он высказался о том, что принцесса Диана нашла бы способ заставить своего младшего сына принца Гарри извиниться перед отцом королем Чарльзом. Экс-сотрудник, работавший на семью десять лет, считает, что принцесса не была бы довольна тем, что произошло между Гарри и его отцом и братом.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Господин Баррелл в беседе с The Sun сказал:

"Между Дианой и Чарльзом небыло никакой любви, но для Дианы было важно, чтобы оба мальчика находились под влиянием обоих родителей. Она бы заставила Гарри извиниться перед Чарльзом, а Диана была бы посредником в этом — она всегда была миротворцем", - говорит бывший королевский дворецкий.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Принц Гарри, напомним, испортил отношения со своей семьей после того, как выпустил свои скандальные мемуары, в которых "полил грязью" не только отца и брата, но и королеву Камиллу. Также они с женой Меган Маркл дали ряд интервью, в которых говорили о том, что столкнулись с проявлениями расизма в королевской семье. Из-за этого старший брат Гарри – принц Уильям перестал общаться с ним, а их отец Чарльз находится между двух огней и не может пойти на уступки.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Недавно во время визита Гарри в Лондон король отказался встретиться с ним. И, говорят, причиной стал совсем не плотный рабочий график монарха.

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