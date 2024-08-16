Она была бы потрясающей королевой: бывший дворецкий расхвалил принцессу Анну

Единственной дочери королевы Елизаветы II и принца Филиппа не судилось стать королевой, но, если бы и довелось, она бы справилась не хуже Чарльза, ее старшего брата.

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд, работавший на Чарльза с 2004 по 2011 год, похвалил принцессу Анну и заявил, что из нее получилась бы замечательная королева.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

"Принцесса Анна — одна из самых занятых королевских особ. Раньше она участвовала в мероприятиях как минимум в два раза чаще, чем Уильям и Кейт, а может, и чаще, чем король. Этот год будет для нее таким же насыщенным. Для Анны важно продолжать идти вперед. Ей трудно отступить или сделать перерыв", - говорит дворецкий. "У нее есть эта трудолюбивая этика, которая досталась ей от ее покойных матери и отца. Она была бы потрясающей королевой", - считает господин Харролд.

Экс-сотрудник короля также отметил ее человеческие качества, сказав, что за закрытыми дверьми принцесса Анна такая же, как и на публике, пишет express.co.uk.

"Анна трудолюбива, но очень добра и вежлива. У нее острый характер отца. Она всегда хотела все успеть, но при этом была очень веселой", - добавляет он.

Принцесса Анна с отцом принцем Филлипом / Фото: Associated Press

Дворецкий вспоминает, как часто видел принцессу, смеющуюся вместе с отцом принцем Филиппом, когда они готовили барбекю. Было видно, насколько особенной была их связь.

"Анна очень практична и хочет прожить свою жизнь так, как хочет. Она делает то, что хочет, и не всегда хочет, чтобы кто-то делал что-то за нее. Ей нравится контролировать", - говорит бывший сотрудник дворца.

Вчера, 15 августа, принцесса Анна отпраздновала 74-летие, а мы рассказывали самые интересные факты о ней.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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