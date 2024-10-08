В это трудно поверить: какой размер одежды носила королева Виктория и какого роста была

Существует много портретов и фотографий британской королевы Виктории, которая до Елизаветы II считалась самым долго правящим монархом Великообритании, однако большинство этих фотографий сделаны в период ее уже взрослой жизни. После рождения девятерых детей ее фигура изменилась, но также на нее повлияло горе - Виктория набрала вес после смерти мужа принца Альберта.

Королева Виктория / Фото: Getty Images

На всех снимках и портретах она изображена в пышных юбках, поэтому сложно понять, какой размер одежды носила эта легендарная женщина. Благодаря организация Historic Royal Palaces, которая буквально впервые показала одну редкую вещь - нижнее белье королевы - можно увидеть, что она была не просто миниатюрной, а буквально крохотной.

В видео нам продемонстрировали нижнее платье, которое у нас чаще называют подъюбником. Этот предмет одежды женщины того времени носили под основным верхним платьем.

"Эта нижняя юбка принадлежала королеве Виктории. Что действительно интересно, так это то, что размеры этой нижней юбки очень похожи на размеры ее свадебного платья, что позволяет предположить, что нижняя юбка датируется примерно тем же временем, что и ее брак с принцем Альбертом в 1840 году. Поэтому мы думаем, что она могла носить ее в начале 20-х годов. Это чрезвычайно редкий экземпляр, потому что сохранилось лишь несколько предметов ее нижнего белья из ее ранней жизни. Стиль выреза и талии типичен для моды 1840-х годов", - говорится в видео.

Платье королевы Виктории / фото: Historic Royal Palaces

"Как и следовало ожидать от королевской одежды, она прекрасно сшита. Вы можете определить, насколько тонка хлопковая ткань, по плотности складок вокруг талии. Здесь также есть эти красивые маленькие завязки сзади, которые использовались для того, чтобы затянуть вырез, делая его максимально плотным под ее платьем", - рассказывает ассистент куратора Кейт Харрис в ролике.

Также согласно Historic Royal Palaces, королева была очень невысокой. Историк Люси Уорсли рассказала, что портретист Томас Салли, создавший один из первых и самых прекрасных портретов молодой королевы Виктории в 1838 году, утверждал, что измерил ее рулеткой, и ее рост составил ровно 5 футов 1¼ дюйма - это около 155,5 сантиметров.

Королева Виктория. Портрет Томаса Салли, 1838 год / Фото: Getty Images

Дядя Виктории Леопольд, заботившийся о благополучии молодой принцессы в своих многочисленных письмах к ней, беспокоился, что она не делает достаточно упражнений или не ест правильную пищу. Но, несмотря на все его советы по диете, Виктория так и не выросла. Ее брак, девять беременностей и переедание на протяжении всей жизни неумолимо сказались на ее фигуре и весе, из-за чего она казалась еще ниже.

Низкий рост Виктории всегда ее расстраивал - однажды она сказала: "Все растут, кроме меня!".

Королева Виктория / Фото: Getty Images

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