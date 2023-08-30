Обнародовано новое личное письмо принцессы Дианы и скорого его продадут с молотка на аукционе

Ранее неопубликованное письмо принцессы Дианы продадут на аукционе Julien's. Письмо датируется 15 июля 1996, за месяц до официального расставания Чарльза и Дианы, которое состоялось 28 августа 1996 года, и адресовано Майклу Ф. Тернеру из Королевского новозеландского фонда помощи слепым. В нем принцесса Диана выражает сожаление по поводу того, что больше не может быть покровителем организации.

Она писала:

"Дорогой Майкл,

Для меня было большой честью служить вашим Покровителем, и я всегда хотела, делать это от всего сердца и в меру своих способностей. Поэтому с большой печалью пишу Вам, чтобы объяснить вещи, которые теперь стали очевидными.

Как вы знаете, мои личные обстоятельства, в частности мой брак с принцем Уэльским, в последние месяцы стали предметом детальных догадок, и вскоре это будет оформлено в обычном юридическом порядке.

Хотя я с надеждой вступаю в будущее, я делаю это и с некоторым трепетом, поскольку есть ряд вопросов, которые мне придется решить. Именно по этой причине я пишу, чтобы отказаться от своей нынешней роли Покровителя у вас.

Поскольку я стремлюсь реорганизовать свою жизнь, я не смогу обеспечить вам должный уровень приверженности, и я чувствую, что может быть кто-то другой, больше подойдет для поддержки вас во всем, что вы делаете".

Письмо принцеесы Дианы Майклу Ф. Тернеру / фото: Julien's Auctions

Письмо продается в оригинальном конверте и с факсом-квитанцией.

Письмо принцеесы Дианы Майклу Ф. Тернеру / фото: Julien's Auctions

За время замужества с Чарльзом покойная принцесса оказала покровительство более 100 благотворительным организациям, но после развода ушла с большинства и отказалась от всех своих военных должностей. По данным Букингемского дворца, принцесса осталась покровительницей благотворительной организации для бездомных Centrepoint, Английского национального балета, Миссии по борьбе с проказой и Национального фонда по борьбе со СПИДом. Она также осталась президентом детской больницы Грейт-Ормонд-стрит и Королевской больницы Марсдена.

В 1997 году Диана продала большинство своего вечернего гардероба на аукционе Christie’s. Деньги от продажи отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.

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