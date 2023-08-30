Обнародовано новое личное письмо принцессы Дианы и скорого его продадут с молотка на аукционе

Согласно письма, британская принцесса чувствовала волнение перед перспективой новой жизни без королевской семьи.
Ранее неопубликованное письмо принцессы Дианы продадут на аукционе Julien's. Письмо датируется 15 июля 1996, за месяц до официального расставания Чарльза и Дианы, которое состоялось 28 августа 1996 года, и адресовано Майклу Ф. Тернеру из Королевского новозеландского фонда помощи слепым. В нем принцесса Диана выражает сожаление по поводу того, что больше не может быть покровителем организации.
Она писала:
"Дорогой Майкл,
Для меня было большой честью служить вашим Покровителем, и я всегда хотела, делать это от всего сердца и в меру своих способностей. Поэтому с большой печалью пишу Вам, чтобы объяснить вещи, которые теперь стали очевидными.
Как вы знаете, мои личные обстоятельства, в частности мой брак с принцем Уэльским, в последние месяцы стали предметом детальных догадок, и вскоре это будет оформлено в обычном юридическом порядке.
Хотя я с надеждой вступаю в будущее, я делаю это и с некоторым трепетом, поскольку есть ряд вопросов, которые мне придется решить. Именно по этой причине я пишу, чтобы отказаться от своей нынешней роли Покровителя у вас.
Поскольку я стремлюсь реорганизовать свою жизнь, я не смогу обеспечить вам должный уровень приверженности, и я чувствую, что может быть кто-то другой, больше подойдет для поддержки вас во всем, что вы делаете".
Письмо продается в оригинальном конверте и с факсом-квитанцией.
За время замужества с Чарльзом покойная принцесса оказала покровительство более 100 благотворительным организациям, но после развода ушла с большинства и отказалась от всех своих военных должностей. По данным Букингемского дворца, принцесса осталась покровительницей благотворительной организации для бездомных Centrepoint, Английского национального балета, Миссии по борьбе с проказой и Национального фонда по борьбе со СПИДом. Она также осталась президентом детской больницы Грейт-Ормонд-стрит и Королевской больницы Марсдена.
В 1997 году Диана продала большинство своего вечернего гардероба на аукционе Christie’s. Деньги от продажи отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.
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