Она была сладкоежкой: названо любимое лакомство королевы Елизаветы II

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывал журналу Hello!, что королева Елизавета II чаще всего отдавала предпочтение шоколадным десертам, а сам шеф называл ее "шоколадоголиком".

Покойная королева каждый день наслаждалась множеством сладостей и восхитительных пудингов, а шоколадный бисквитный торт был любимым из всех тортов.

"Она настоящий шоколадоголик. Она бы выбрала все, что мы включаем в меню и что содержит шоколад, особенно шоколадный пирог", - говорит шеф-повар, который также готовил для принцессы Дианы.

Последний торт к платиновому юбилею королевы Елизаветы II испекли в 2022 году / Фото: Associated Press

Также известно, что каждый день к послеобеденному чаю Елизавете II подавали торт: лимонный, фруктовый, имбирный или бисквит с джемом и сливками. Королева всегда брала маленький кусочек, а затем отправляла торт на кухню, где его разрезали и раздавали персоналу, чтобы десерт не пропадал зря.

Кстати, любовь к всему шоколадному у королевы Елизаветы II перенял и ее внук принц Уильям.

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