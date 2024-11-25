Она была сладкоежкой: названо любимое лакомство королевы Елизаветы II

Покойная монарх любила сладости, особенно шоколадные.
Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывал журналу Hello!, что королева Елизавета II чаще всего отдавала предпочтение шоколадным десертам, а сам шеф называл ее "шоколадоголиком".
Покойная королева каждый день наслаждалась множеством сладостей и восхитительных пудингов, а шоколадный бисквитный торт был любимым из всех тортов.
"Она настоящий шоколадоголик. Она бы выбрала все, что мы включаем в меню и что содержит шоколад, особенно шоколадный пирог", - говорит шеф-повар, который также готовил для принцессы Дианы.
Также известно, что каждый день к послеобеденному чаю Елизавете II подавали торт: лимонный, фруктовый, имбирный или бисквит с джемом и сливками. Королева всегда брала маленький кусочек, а затем отправляла торт на кухню, где его разрезали и раздавали персоналу, чтобы десерт не пропадал зря.
Кстати, любовь к всему шоколадному у королевы Елизаветы II перенял и ее внук принц Уильям.
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