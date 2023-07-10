Она часто делала это: как принцесса Диана целовала мужа Чарльза на играх в поло

Принцесса Уэльская не стала сдерживать радости и поцеловала мужа принца Уильяма на публике после его победы в матче по поло.

Этот поцелуй напомнил нам то, как принцесса Диана (мама Уильяма) целовала тогда еще принца Чарльза (а теперь короля и отца Уильяма), после игр в поло.

Поцелуй Кейт и Уильяма / Фото: Getty Images

Поцелуй Кейт и Уильяма / Фото: Getty Images

Пара часто целовалась на мероприятиях, иногда даже в губы. Чего не скажешь про достаточно сдержанные поцелуи Кейт и Уильяма.

Эксперт по королевскому этикету Майка Мейер рассказала журналу People , что нет никаких формальных правил для королевских пар, демонстрирующих романтические отношения на публике — это делается на их собственное усмотрение.

Принцесса Диана и принц Чарльз после игры в поло / Фото: Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз после игры в поло / Фото: Associated Press

"Старшим членам королевской семьи, скорее всего, не будут говорить, как взаимодействовать или когда они могут или не могут показывать свои чувства друг к другу на публике", - считают эксперты.

Принц Чарльз и принцесса Диана на играх в поло / Фото: Getty Images

Королевский благотворительный день поло технически является официальным мероприятием для принца Уильяма и принцессы Кейт, но они оба выглядят более расслабленно, чем на других мероприятиях, поэтому и демонстрируют чуть больше нежности друг к другу.

Принц Чарльз и принцесса Диана на играх в поло / Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри, кстати, лишь однажды были запечатлены за поцелуем после игры в поло Sentebale ISPS Handa в Королевском поло-клубе графства Беркшир в июле 2018 года. Их поцелуй тогда сравнили со страстным поцелуем Дианы и Чарльза.

Принцесса Диана и принц Чарльз, Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Также мы показывали, как принцесса Уэльская показала свое отношение к мужу на публике во время коронационной службы в честь короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Принц Чарльз и принцесса Диана на играх в поло / Фото: Getty Images

Принц Чарльз и принцесса Диана на играх в поло / Фото: Getty Images

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