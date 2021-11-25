Она чуть не умерла: анонимный источник рассказал о состоянии здоровья княгини Шарлин

Она чуть не умерла: анонимный источник рассказал о состоянии здоровья княгини Шарлин

Здоровье княгини Монако по-прежнему вызывает серьезные опасения.

Недавно анонимный источник заявил pagesix.com, что дворец скрывает настоящую правду о здоровье княгини Шарлин.

Друзья княгини обеспокоены тем, что королевская семья Монако недооценивает серьезность положения, в то время как состояние княгини близко к критическому: "Это несправедливо, что она изображается страдающей какой-то психической или эмоциональной проблемой, - сказал один из источников. - Мы не знаем, почему дворец преуменьшает значение того, что она чуть не умерла в Южной Африке".

Источник отметил, что 43-летняя принцесса Шарлин страдала от тяжелой инфекции уха, носа и горла, которая привела к "серьезным проблемам с носовыми пазухами и глотанием, возникшим в результате перенесенной ранее операции".

"Она не могла есть твердую пищу более шести месяцев из-за всех перенесенных ею операций, - сказал источник. - Она могла принимать жидкости только через трубочку, поэтому она потеряла почти половину своего веса".

Также было подчеркнуто, что принцесса Шарлин "определенно, не теряет рассудок и не страдает серьезными проблемами психического здоровья".

Источник обвинил принца Альбера в том, что в интервью Рeople он сделал несколько намеков, которые могут привести к ошибочным выводам о состоянии здоровья Шарлин.

В частности, принц отметил, что решение обратиться за медицинской помощью всего через несколько дней после возвращения в Монако было принято супругами совместно с братьями Шарлин. Альбер рассказал, что 43-летняя принцесса страдает от глубокого "истощения, как эмоционального, так и физического".

По словам 63-летнего Альбера, возвращение Шарлин в Монако после шести месяцев в Южной Африке "прошло довольно хорошо в первые несколько часов, а затем стало совершенно очевидно, что она нездорова".

По его словам, ее нынешнее состояние является результатом "нескольких факторов, которые являются сугубо личными". Он добавил: "Она была явно истощена как физически, так и эмоционально. Она была подавлена ​​и не могла справляться с служебными обязанностями, жизнью в целом или даже семейной жизнью".

"Поскольку я знаю, что ходят слухи, позвольте мне сказать: это не COVID, - сказал Альбер. - И это не связано с раком. Это не проблема личных отношений. И если вы хотите обсудить еще одно предположение, оно вообще не связано с пластической хирургией".

Также князь Альбер отметил: "Шарлин никогда не говорила об этих проблемах - но они, к сожалению, есть, и нам нужно пространство и уединение, чтобы решить их. Поэтому я прошу всех понять это и, пожалуйста, оставьте мою семью в покое на ближайшие недели".

Этим интервью принц спровоцировал волну слухов о возможных проблемах с психическим здоровьем Шарлин. Также появились слухи, что Шарлин находится в клинике в Швейцарии и что эта клиника специализируется на лечении некоторых видов зависимостей.

Таким образом на сегодняшний день можно констатировать следующее: принц Альбер туманно намекает на некие проблемы в жизни Шарлин и общее истощение, моральное и физическое, вероятно, отчасти связанное с лор-инфекцией.

Таинственные же друзья продолжают настаивать на том, что все проблемы Шарлин связаны исключительно с лор-инфекцией и беспокойство вызывает только ее физическое здоровье.

Местопребывание Шарлин в данный момент неизвестно, как и ее состояние, и наличие у нее каких-либо проблем с психическим здоровьем.

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