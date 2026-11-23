Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

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Дочь кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля — поделилась фотографиями и рассказала, что побывала в Хельсинки, Финляндия, в посольстве Швеции и у президента Стабба.

«В течение нескольких дней в посольстве я узнала о работе посольства и различных его отделов. Среди прочего, я научилась оформлять разовые пропуска. А также много узнала о том, как посольство сотрудничает со Швецией и Финляндией, например, с властями, в сфере коммуникаций, обороны, а также с гражданскими ведомствами.

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Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

Затем я провела 3 дня в президентской канцелярии, где сопровождала президента на мероприятии Slush (стартап-мероприятие), встречах, обеде и церемонии награждения.

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Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

В оставшиеся дни я узнала больше о работе президентской канцелярии, где смогла принять участие в совещаниях по внутренней и внешней политике. Я также сопровождала жену президента Сюзанну на ее встрече с ООН-женщины. Вместе с помощниками президента я также попрактиковалась в планировании официальных визитов.

Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

Я также пообедала с президентом Халоненом и посетила Суоменлинну и Культурный центр Ханахомен. Это была насыщенная, но фантастическая неделя, я многому научилась и очень этому рада и благодарна!

Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

Принцесса Эстель / © instagram.com/kungahuset

Спасибо президенту Стаббу, первой леди Сюзанне, послу Питеру Эриксону и всем остальным, кто обо мне заботился!», — написала под снимками 14-летняя Эстель.

Ранее она уже рассказывала, как устроилась на стажировку в шведский дворец и поделилась впечатлением о том, как она провела это время.

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