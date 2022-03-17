Она держится: королева Елизавета II будет меньше работать, но от аудиенций не откажется

Она держится: королева Елизавета II будет меньше работать, но от аудиенций не откажется

Королева Великобритании Елизавета II продолжает давать аудиенции.

Вчера, 16 марта, в Виндзорском замке Ее Величество вручила Золотую медаль королевы за поэзию Грейс Николс во время частной аудиенции.

Королева Елизавета II / Getty Images

Ранее дворец опровергал информацию о том, что Елизавете II сейчас нездоровится. А ежегодную службу в честь Дня Содружества монарх пропустила по рекомендации своих врачей.

Королева Елизавета II / Getty Images

Ранее сообщалось, что королева планирует уменьшить количество рабочих мероприятий и будет еще реже появляться на публике. Но это не касается аудиенций. Многие из них Елизавета II проводит по видеосвязи.

Ранее, 15 марта, Ее Величество приветствовала нового генерал-губернатора Канады Мэри Саймон и ее мужа мистера Уита Фрейзера за чаем в Дубовой комнате.

Королева Елизавета II / Getty Images

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