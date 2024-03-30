Она для него, как дочь: милые фото короля Чарльза III с любимой невесткой принцессой Уэльской

У короля Чарльза III и принцессы Уэльской Кэтрин всегда были очень теплые отношения. Сейчас, когда оба переживают трудные времена, они поддерживают друг друга.

Чарльз всегда относится к Кэтрин, как к дочери, которой у него никогда не было. Принцесса Диана рассказывала в биографической книге Эндрю Мортона, что он очень хотел дочь и не обрадовался, когда на свет появился второй сын. Очевидно, что жена его первенца – принца Уильяма – Кейт Миддлтон – заменила ему дочь.

Король Чарльз III и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Когда Кэтрин публично объявила о своем диагнозе, король также сделал заявление, сказав, как гордится ею. А накануне у них состоялся приватный ланч в Виндзорском замке. Мы собрали самые милые фотографии Кейт и Чарльза разных лет, чтобы продемонстрировать, какая между ними всегда была связь.

Король Чарльз III и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и принцесса Уэльская Кэтрин с мужем Уильямом / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и принцесса Уэльская Кэтрин с мужем Уильямом в день их свадьбы / Фото: Associated Press

О болезнях монарха и принцессы стало известно практически одновременно. Они оба оперировались в The London Clinic, а позже публике сообщили оь их диагнозах. Какими видами рака болеют Кейт и Чарльз не сообщается, но очевидным остается одно, оди друг за друга будут стоять горой. Мы же надеемся вскоре увидеть короля и принцессу на рабочих мероприятих здоровыми и счастливыми.

Король Чарльз III и принцесса Уэльская Кэтрин, принц Уильям и королева Камилла / Фото: Associated Press

Читайте также: