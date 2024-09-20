Она это обожала: каким было любимое блюдо на обед принцессы Дианы

Бывший шеф-повар принцессы Дианы поделился информацией о том, каким было самое любимое блюдо принцессы Уэльской.

Даррен Макгрейди пятнадцать лет работал на королевскую семью Британии и часто готовил для принцессы Дианы и ее сыновей – Уильяма и Гарри. На своем ютуб-канале Даррен откровенно рассказал о том, какое блюдо на обед любила есть принцесса.

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом / Фото: Getty Images

Диана любила домашнюю еду, а одним из ее фаворитов был запеченный картофель с домашними яйцами.

"Яйцо Сюзетт — было одним из любимых блюд принцессы Дианы. Она заказывала его по крайней мере раз в неделю", - говорит шеф. Блюдо отличалось простотой и сытностью. Яйцо-пашот подавалось на картофельной подушке со шпинатом и голландским соусом, пишет express.co.uk.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что принцесса Уэльская Кэтрин предпочитает есть на завтрак. Это овсянка и напиток, приготовленный из богатых питательными веществами продуктов. Напиток содержит капусту, шпинат и спирулину, которые, как говорят, являются ее фаворитами благодаря белку и полезным витаминам.

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