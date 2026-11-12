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Она его опора: сестра королевы Камиллы объяснила, что повлияло на такое поведение второй жены короля Чарльза
В издательстве «Фолио» вышла новая книга про короля Великобритании, которая так и называется «Чарльз III».
В ней автор Роберт Гардман рассказывает много интересных фактов о короле и его семье, а также о его второй супруге — королеве Камилле, с которой они живут в браке уже больше двух десятилетий.
Ее Величество королева Камилла имеет сильное влияние на своего мужа Чарльза. Она его поддержка в трудную минуту, а также друг и партнер по жизни. В книге автор наводит пример о том, как воспитание Камиллы Шанд в детстве повлияло на то, какой она является сегодня в роли королевы.
«Это было замечательное, по-старомодному правильное детство пятидесятых. Очень счастливый, уютный и стабильный дом. Нас с малого учили хорошим манерам и тому, как вести себя на людях», — вспоминает сестра Камиллы — Аннабель Эллиот. Женщина говорит, что абсолютно убеждена в том, что их с Камиллой воспитание лежит в основе всего, что делает королева сегодня.
«Мы росли в пятидесятые годы, когда жизнь была совсем другой, гораздо более свободной. Я думаю, нам невероятно повезло. Мы с родителями были очень близки, между нами не было „зеленой байковой двери“, или чего-то такого. Никаких нянь. Моя мать ухаживала за нами. Понятно, что между тремя детьми было немало ссор, но нам очень повезло. Нас не воспитывали в либеральном стиле, однако наши родители нам доверяли», — рассказывает сестра королевы в книге.
Ранее мы уже рассказывали о терапевтическом хобби короля Чарльза III, о котором пишет автор книги о монархе.