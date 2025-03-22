Она его уже носила: принцесса Кейт повторно надела зеленую шляпку с цветами

Иногда британская принцесса носит повторно свои любимые вещи и аксессуары.
Ежегодно в День святого Патрика, Кэтрин, принцесса Уэльская, с мужем принцем Уильямом посещают парад ирландской гвардии. Ее образы на этом мероприятии сдержаны и классические, а также обязательный аксессуар, который она дополняет каждый наряд - шляпка.
В этом году принцесса решила украсить свои волосы шляпой от бренда Lock & Co. изумрудного цвета, которая носилась на один бок и была сделана из фетра. Украшали аксессуар три больших цветка.
Однако аксессуар у принцессы в коллекции совсем не новинка, ведь Кэтрин была замечена в этой же шляпке ранее. Интересно и то, что впервые она в ней появилась тоже на Дне святого Патрика, но в 2019 году. Образ принцессы был очень похожим, ведь даже украшения она надевала тогда такие же - серьги с камнями от бренда Kiki McDonough и знаменитую золотую брошь в виде клевера от Cartier.
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