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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Она это предсказала: что говорила принцесса Диана о будущем своего сына Уильяма

Покойная Диана, принцесса Уэльская, однажды сделала смелое предсказание относительно своего старшего сына, принца Уильяма.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Диана и принц Уильям

Принцесса Диана и принц Уильям / © Getty Images

Диана родила первенца в 21 год. Принц Уильям появился на свет в июне 1982 года. Когда он был подростком принцесса предсказывала, что ее сын будет очень популярным среди людей, рассказывает бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд.

Диана однажды сказала ей, что стране «повезло» иметь Уильяма, намекая, что она знала, что он станет популярным членом королевской семьи.

Принцесса Диана и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Уильям / © Getty Images

В интервью Mirror госпожа Бонд сказала: «Очевидно, что Уильям делает что-то очень правильное. Его неформальный, доступный способ выполнения своей работы находит отклик у общественности. Даже его манера говорить отличается от предыдущих поколений. Он, конечно, хорошо говорит, но не слишком пафосно. Он, конечно, хорошо одевается, но довольно часто носит джинсы и кроссовки», — цитирует ее слова express.co.uk.

«Как однажды сказала мне Диана: „С Уильямом все в порядке. Стране очень повезло, что у нее есть Уильям. Я думаю, она была в ударе“, — вспоминает автор о том разговоре с принцессой Уэльской.

Принц Уильям с мамой принцессой Дианой / © Getty Images

Принц Уильям с мамой принцессой Дианой / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какое предсказание Дианы о королеве Камилле сбылось.

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