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Она это сделала: принцесса Ингрид Александра завершила военную учебу
Норвежская принцесса Ингрид Александра отслужила 15 месяцев в армии.
Ее отец кронпринц Хокон проинспектировал войска в инженерном батальоне бригады «Север», где служила его дочь. Снимками и видео поделились в Instagram норвежской королевской семьи.
21-летняя принцесса Ингрид Александра была одета в военную форму, как и ее коллеги по службе, а ее темные локоны были зачесаны назад и собраны в аккуратный пучок.
Принц Хокон, который в настоящее время исполняет обязанности регента, пока король Харальд V находится за пределами страны в отпуске, произнес речь на мероприятии:
«Я хотел бы поблагодарить вас за службу, которую вы несете в Вооруженных силах. Вместе с тысячами женщин и мужчин вы каждый день работаете, чтобы обеспечить безопасность Норвегии. Вы можете гордиться работой, которую вы делаете», — сканал будущий король.
Напомним, в Норвегии как мужчины, так и женщины обязаны нести военную службу в течение одного года. Этот закон был введен для тех, кто родился после 2000 года.
Принцесса прошла 15-месячную начальную службу в армии в инженерном батальоне бригады «Север», где она была стрелком на штурмовой инженерной бронированной машине CV90.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто еще из королевских особ служил в армии.