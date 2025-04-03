Она это сделала: принцесса Ингрид Александра завершила военную учебу

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Ее отец кронпринц Хокон проинспектировал войска в инженерном батальоне бригады «Север», где служила его дочь. Снимками и видео поделились в Instagram норвежской королевской семьи.

21-летняя принцесса Ингрид Александра была одета в военную форму, как и ее коллеги по службе, а ее темные локоны были зачесаны назад и собраны в аккуратный пучок.

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Принц Хокон, который в настоящее время исполняет обязанности регента, пока король Харальд V находится за пределами страны в отпуске, произнес речь на мероприятии:

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«Я хотел бы поблагодарить вас за службу, которую вы несете в Вооруженных силах. Вместе с тысячами женщин и мужчин вы каждый день работаете, чтобы обеспечить безопасность Норвегии. Вы можете гордиться работой, которую вы делаете», — сканал будущий король.

Кронпринц Хокон / © Instagram норвежской королевской семьи

Напомним, в Норвегии как мужчины, так и женщины обязаны нести военную службу в течение одного года. Этот закон был введен для тех, кто родился после 2000 года.

Принцесса прошла 15-месячную начальную службу в армии в инженерном батальоне бригады «Север», где она была стрелком на штурмовой инженерной бронированной машине CV90.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто еще из королевских особ служил в армии.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images Принцесса Ингрид Александра / © Associated Press Принцесса Ингрид Александра / © Associated Press Принцесса Ингрид Александра / © Associated Press Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images